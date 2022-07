Der große Unterschied zum bubenbetriebenen Fußball

Dieses Endspiel markiert den mehr als würdigen Abschluss eines großen Turniers: 16 Teams in vier Gruppen und daher so gut wie keine Spiele, in denen es um nichts ging, was bei den Herren der Schöpfung auch mal so war, bevor der Gigantismus bei FIFA und UEFA Einzug gehalten hat. Im besten Sinne also eine Werbung. Nicht für den Frauenfußball, sondern für den Fußball. Vieles wird in Erinnerung bleiben: Die sensationellen Flanken der Österreicherin Verena Hanshaw aus dem Halbfeld ebenso, wie die von allen guten Trollen verlassene norwegische Abwehrreihe und natürlich die „Lionesses“ aus dem Mutterland, die sich im Laufe des Turniers derart oft in einen Rausch gespielt haben, dass der UEFA-Suchtpräventionsbeauftragte, wenn es ihn denn überhaupt gäbe, schlaflose Nächte haben müsste.