Internationaler Tag der Freundschaft

Jährlich wird am 30. Juli der Tag der Freundschaft gefeiert. Es ist ein Gedenktag, der an die Bedeutung der Freundschaft zwischen Personen, Ländern und Kulturen erinnern soll. Doch in der Corona-Zeit stand es schlecht um die Freundschaft. Jeder fünfte Österreicher bekundet laut einer Studie, Freunde verloren zu haben, weil diese andere Meinungen zu Corona-Maßnahmen oder -Impfungen haben. Wie steht es um Ihre Freundschaften? Haben Sie durch die Corona-Pandemie Freunde verloren? Oder mit wem pflegen Sie schon besonders lange eine Freundschaft und warum? Wir sind auf Ihre Meinung in den Kommentaren gespannt!