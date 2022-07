Reaktion auf Beleidigungen: F1 startet Kampagne

Wohl auch in Reaktion auf sexistische, rassistische und homophobe Beleidigungen am Rande des Großen Preises von Österreich hat die Formel 1 die Kampagne „Drive it Out“ (Treibt es aus) gestartet. In einem Video, das am Samstag vor dem Grand Prix von Ungarn veröffentlicht wurde, äußern sich alle 20 Fahrer, Formel-1-Boss Stefano Domenicali und FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem und werben für ein besseres Miteinander und mehr Respekt.