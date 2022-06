OÖ bekämpft Corona-Welle mit Abwasserscreenings

Innerhalb weniger Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberösterreich von 131 auf 501,3 hochgeschnellt (Stand Dienstag) - ein untrügliches Zeichen dafür, dass die zuletzt von Experten prognostizierte Sommerwelle auch hierzulande so richtig Fahrt aufgenommen hat. Tatsächlich dürfte es noch viel mehr Corona-Infizierte geben als offiziell ausgewiesen. Denn: Es werden viel weniger PCR-Tests ausgewertet als in früheren Pandemie-Phasen.