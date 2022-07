Zu wenige „Wasserratten“: Kurse fallen ins Wasser

VP-Klubobfrau Elisabeth Manhal, die sich für die Schwimmkurse stark gemacht hatte, spricht nun von einer leider vertanen Gelegenheit: „Dank der Linzer Schwimmvereine konnte ein tolles Angebot auf die Beine gestellt werden. Dieses wurde allerdings zu wenig beworben, vor allem nicht gut genug an den Schulen. Im Hinblick auf andere Städte sind 160 Euro für einen Kurs zudem viel zu teuer.“ In Graz müssten Eltern zehn Euro bezahlen, in Wien 25. Mindestsicherungsbezieher sind in der Bundeshauptstadt vom Beitrag befreit.