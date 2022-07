Plastik: Österreich hinkt beim Recycling hinterher

Wie es mit der „Herausforderung Kunststoffverpackung“ in Österreich bestellt ist, hat sich Greenpeace anhand von Daten von Umweltbundesamt bis Kunststoffproduzenten angesehen. Konkret suchte die NGO den Anteil an recycelten Plastik und fand diesen bei mageren 14 Prozent. „Erfolgreiches Recycling ist ein Mythos“ und „das System stößt bereits jetzt an seine Grenzen“ lauten die Schlussfolgerung der NGO. Ein Ende der Plastikverschmutzung sei daher nur mit Verzicht und Mehrweg erreichbar.