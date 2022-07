Tiefsee stärker mit Plastik belastet als gedacht

Ein großer Teil des Plastikmülls in den Meeren wird von Land eingetragen, über die Flüsse oder Abwasser. Größere Plastikteile werden im Laufe von Jahrzehnten zu immer kleineren Teilen zerrieben. Der Müll sammelt sich teils in riesigen Teppichen an der Oberfläche der Meere, der Großteil jedoch sinkt ab - bis hinunter in maritime Gräben in Tausenden Metern Tiefe.