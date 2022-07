Pension „Grüne Henne“ mit veganem Frühstücksbuffet

Nicht militant vegan

Ganz vegan ist ihr Frühstückstisch aber nicht: „Eier gibt es“, verrät sie. Denn: Die Henne legt das Ei und geht dann weg. Pilles sieht das als Geschenk, das sie für sich und ihre Gäste dankend annimmt. Ihr nächstes Ziel: Sie möchte ihren Gästen zeigen, dass man sich ganz regional ernähren kann. Dafür muss man nur den Sommer ins Glas bringen, wie sie es schon in ihrer Kindheit in Polen gelernt hat. „Wir haben mit dem gelebt, was da war“, erklärt sie. „Und nie war ich so glücklich wie damals.“