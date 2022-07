Im neuen ORF-Newsroom tobt Kaffeemaschinen-Streit

Kurz nach dem Umzug der ORF-Redaktionen in ihren neuen „multimedialen Newsroom“ ist dort ein heftiger Disput um das liebste Aufputschgetränk der Österreicher entbrannt: den Kaffee. Dass diesen manche Redakteure, im krassen Widerspruch zur Hausordnung, mit privaten Kaffeemaschinen am Arbeitsplatz zubereiten, sei weder zulässig noch geduldet, hieß es in einem Schreiben des Sicherheitsverantwortlichen. Er fordert die Entfernung der Maschinen. Doch die Chefredakteure protestieren …