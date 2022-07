Brandopfer und Motorradfahrer verstorben

Im Zuge eines Löscheinsatzes in Götzis entdeckten die Feuerwehrleute in der brennenden Wohnung einen Mann, der regungslos auf dem Sofa lag. Er wurde umgehend ins Freie gerettet und schließlich per Rettungshubschrauber in eine auf Brandopfer spezialisierte Klinik in Zürich geflogen. Der Einsatz sollte unbelohnt bleiben, der Mann erlag am Dienstag seinen schweren Verletzungen.