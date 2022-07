ÖSV-Adler feilt noch an einer sauberen Grammatik

Und während Bachlinger weiter beim Heeressport ist, würde Wohlgenannt gerne in den Polizeisport eintreten. Am ersten August stellt er sich der Aufnahmeprüfung in Graz, an seiner Grammatik müsse er noch feilen, sagt er. Dem stimmt auch Kraxner lachend zu: „Das muss der Uli als Kehlegger ganz sicher!“