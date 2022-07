Adamski: „Auch als Pole muss ich zu Rapid halten“

Beim geplanten Treffen am Mittwoch im Hotel wird Adamski in Erinnerungen schwelgen - vor allem an die Champions League 2005 hat er nur schöne Gedanken: „Bayern, Juventus, Brügge - das war schon einmalig in der Gruppe“, schwärmt der 46-Jährige. „Ich habe in meiner Karriere ja nie Trikots gesammelt, nur die von Ibrahimovic und Salihamidzic habe ich noch“, schlüpfte er für die „Krone“ als Beweis in den alten Juventus-Zwirn (Foto ganz oben). Übrigens im Stadion von Flota Swinoujscie, einem polnischen Viertligisten, den Adamski als Trainer betreut: „Aber für mich ist das nur ein Hobby.“ Hauptberuflich führt Adamski eine Pension, genauer gesagt die Villa Babette: „Wir haben die historische Villa von 1912 umgebaut.“