Finanzministerium bearbeitet mehr Anträge als 2020

Bearbeitet wurden 3,45 Millionen Anträge, wie das Finanzministerium am Dienstag in einer Aussendung bekannt gab. Bevor die Verwaltung umgestellt wurde, waren es im selbem Zeitraum (erstes Halbjahr 2020) 3,2 Millionen Anträge. Das Finanzamt Österreich besteht seit 1. Jänner 2021 als eigene Dienstbehörde innerhalb der Finanzverwaltung. Letztere hat seit der Umstellung ein paar Prozesse geändert. So wurde das Familienbeihilfeverfahren „FABIAN“ digital weiterentwickelt, um Rückstaus bei der Auszahlung zu verringern. Die Studierendendaten werden nun autonom verarbeitet, die Familienbeihilfe seit Mitte Mai 2022 für vier Monate nach Abschluss der Schulausbildung automatisch weiter gewährt. Auf diese Weise soll eine durchgehende Ausbildung der Familienbeihilfe bis zu einem möglichen Studienbeginn garantiert werden.