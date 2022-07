Heute endet wichtige Frist für Teuerungsbonus

Um die massive Teuerung im Land etwas abzufedern, nimmt die Bundesregierung in Summe sechs Milliarden Euro für Hilfen und Boni in die Hand, um die Menschen in der Krise zu entlasten. Bis Herbst wird es noch dauern, bis die unmittelbare Finanzhilfe auch wirklich ankommt. Am heutigen Freitag läuft jedoch bereits die erste wichtige Frist dazu aus.