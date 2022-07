Tierschutz Aktiv kämpft unermüdlich gegen Tierleid

27.000 Kilometer waren die Frauen des Tierschutz Aktivs heuer bereits in ganz Kärnten unterwegs, um gegen das Leid der Streunerkatzen und ausgesetzten Samtpfoten anzukämpfen. „Die Menschen wollen noch immer nicht kastrieren und setzen auch Katzen aus der Stadt am Land aus“, weiß Martina Raschl vom Tierschutz Aktiv. Allein heuer hat der Verein bereits 518 Katzen eingefangen, kastriert und gekennzeichnet wieder in die Freiheit entlassen.