Toplöhne werden von enormen Kosten aufgefressen

Laut Statistik Austria verdient man in keinem Bundesland so gut wie in Vorarlberg: So belief sich 2019 das Gesamtjahreseinkommen pro Kopf im Ländle auf 32.200 Euro. Der Österreichschnitt liegt bei 30.300 Euro, am niedrigsten sind die Löhne in Kärnten und Tirol (je 28.800 Euro). Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere zeichnet eine ganz andere Wahrheit: Denn stellt man das Einkommen in Relation zu den Lebenskosten, dann bleibt den Vorarlbergern und Tirolern unterm Strich deutlich weniger in der Geldbörse als den anderen Österreichern.