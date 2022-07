Miro und Co.: Altachs „Debütantenball“ in Hartberg

Auch wenn es in vor dem Spiel in Hartberg (17) dort kaum jemanden wirklich interessiert: Heute beginnt in Altach und damit auch in Österreichs höchster Liga die Ära Miroslav Klose. Der Deutsche Rekordtorschütze ist der dritte Weltmeister nach Klaus Augenthaler und Lothar Matthäus, der in Österreich einen Trainerjob ausübt. Der Weltmeistertitel - im Fall von Klose jener von 2014 - verhindert keineswegs das Kribbeln vor dem ersten Ligaspiel.