200.000 Corona-Impfpässe sind bereits abgelaufen

Braunau ist weiter Impf-Nachzügler

Im Bundesländervergleich ist Oberösterreich weiterhin Schlusslicht. So beträgt im Bezirk Braunau die Impfquote aktuell nur 48,73 Prozent – der niedrigste Wert in ganz Österreich. Braunau ist damit auch der einzige Bezirk im ganzen Bundesgebiet, in dem der Wert unter 50 Prozent liegt. Vorletzter ist die Stadt Wels mit 51,47 Prozent. Zum Vergleich: Die höchste Impfquote in OÖ kann derzeit Urfahr-Umgebung mit 61,3 Prozent vorweisen. Damit ist man in Österreich aber nicht einmal in den Top 30.