Falsche Polizisten nach Trickbetrug festgenommen

Am Dienstag wurde in Wien-Favoriten eine 67-Jährige von einem ihr unbekannten Mann telefonisch kontaktiert. Der Mann gab sich als Polizist aus und sagte der Frau, dass man nach Einbrüchen in ihrer Nähe den Tätern eine Falle stellen wolle. Dazu solle sie Kollegen von ihm Bargeld übergeben, was die Frau auch mehrmals tat. Nach einigen „Transaktionen“ aber wurde die Wienerin doch stutzig und begab sich in eine Polizeiinspektion. Dort wurde rasch klar, dass sie Opfer eines Trickbetruges geworden war.