Wienerin übergab Bargeld und Gold an Betrüger

Die Anruferin gab sich am Telefon als Polizistin aus und erklärte der 66-jährigen Dame, dass in ihrer Nähe Einbrecher gemeldet worden seien. Zur Sicherheit solle die Frau ihre Wertgegenstände an die Polizei übergeben, sollten die Einbrecher ihre Wohnung aufsuchen. Die 66-Jährige legte daraufhin eine Tasche, befüllt mit all ihren Wertsachen, vor ihre Wohnungstüre. Darin befanden sich ihr Bargeld, sowie Gold im Wert von Tausenden Euro.