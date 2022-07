Für Kellner und Trainer Zajac „sieht‘s düster aus“

Einer der drei Chefs ist niemand Geringerer als der Olympia-Bronzene im Segeln, Tom Zajac. Und das Problem ist wie so oft das Personal. „Meine Chefköchin ist in Karenz, bis September hab ich Ersatz. Wenn ich dann für die Küche niemanden finde, sieht’s düster aus“, so Zajac. Der auch selbst als Kellner aushilft. Oder besser gesagt, aushelfen muss. „Eh schön, wenn wir so voll sind“, freut sich der 36-Jährige über die Zusatzbelastung.