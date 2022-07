Aufregung um gefällte Bäume in der Storchenstadt

Mehr neue Bäume gepflanzt

„Die Bäume wurden nicht mutwillig entfernt“, so Stagl. Außerdem würden im Zuge der Neugestaltung wieder neue Bäume – mehr als bisher – in der Gasse gesetzt werden und das alles in Abstimmung mit den Bürgern. Im Frühjahr ist zusätzlich ein großes Ausplanzungsprogramm geplant .