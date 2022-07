Herzog sieht Punkteteilung mit gemischten Gefühlen

Andreas Herzog hat nach seinem bitteren Abstieg als Trainer der Admira die Punkteteilung in der Fußball-Bundesliga mit gemischten Gefühlen bewertet. „Heuer war im Frühjahr jedes Spiel richtungsweisend und entscheidend. Für die Spannung und die Qualität in der Liga ist es super, für die Trainer und Spieler ein Wahnsinn, weil es sehr nervenaufreibend ist“, sagte der Rekordnationalspieler. In solchen Phasen könne man auch keine jungen Spieler weiterentwickeln.