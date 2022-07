Für den Wertvollsten ist nur perfekt gut genug

Verständlich, führte er die „Drachen“ doch in seinem fünften Wien-Jahr (ohne Corona-Saison) zu elf Siegen in elf Spielen und damit erstmals seit dem einzigen Meisterjahr 2010 in den Austrian Bowl am 30. Juli in St. Pölten. „Die Auszeichnung gehört aber nicht mir alleine, sondern der ganzen Truppe. Ohne die O-Line, die mich beschützt, oder die Receiver, die meine Bälle fangen, wären die Erfolge unmöglich“, weiß die Wurfkanone. Die nun, so kurz vorm zweiten Klubtitel, auch den letzten Schritt gegen möchte: „Wir wollen die perfekte Saison schaffen“, ruft Jeffries den Vikings vorm Final-Derby zu.