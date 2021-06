Gibt es bald Hitzefrei per Gesetz?

Temperaturen jenseits der 30 Grad plagen derzeit all jene, die in der prallen Sonne oder auch in stickigen Büros arbeiten müssen. Hitzefrei steht einem dennoch nicht automatisch zu. „Der Arbeitgeber muss aber Maßnahmen treffen, um Temperaturen zu senken“, erklärt AK-Arbeitnehmerschutzexperte Alfred Hillinger.