Anstoß für den köstlichen „Vierterl-Finale“-Wein

Er wurde als erster Winzer Österreichs zum „Late Harvest Winemaker of the Year“ gekürt. Jetzt ist er überzeugt, dass unsere Frauen-Nationalelf gewinnen wird. Auch Schwiegersohn Iain Ashworth ist zuversichtlich. Der gebürtige Brite und hoch geschätzte Spitzenkoch wird heute zu Fish and Chips den weißen und zu den Spareribs den roten „Vierterl-Finale“-Cuvée servieren.