Australien: „Millionen“ neue Corona-Fälle erwartet

Der Winter treibt in Down Under die Corona-Zahlen gewaltig nach oben: Australien wird derzeit von einer massiven dritten Omikron-Welle mit den hochansteckenden Untervarianten BA.4 und BA.5 überschwemmt. Die Zahl der mit Covid-19 in Krankenhäuser eingelieferten Personen näherte sich einem Rekordwert an, „Millionen neue Fälle“ werden erwartet.