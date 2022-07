52 Punkte: Marathonsitzung im Kärntner Landtag

Alle kritisieren Landesrätin Sara Schaar (SPÖ)

Die Kritik an Umwelt-Landesrätin Sara Schaar wegen ihres verschlafenen Agierens rundum verseuchte Fische in der Gurk reißt nicht ab. Team Kärnten-Obmann Gerhard Köfer kündigt an, in der Landtagssitzung aktiv zu werden. „Wir wollen, dass die gesamte Causa HCB transparent dargestellt wird. Das hat sich die Bevölkerung verdient.“ FP-Chef Angerer äußert sich ähnlich: „Es kann nicht sein, dass die Landesrätin nicht aktiv die Öffentlichkeit über massiv erhöhte Messwerte informiert, sondern die Bevölkerung davon aus der Kronen Zeitung erfährt.“