Suffkopf wollte anderen Suffkopf ausrauben

„Keine Wahrnehmung“ zu den Einbrüchen

An die Einbruchsdiebstähle kann sich der Angeklagte laut eigenen Aussagen nicht mehr so genau beziehungsweise gar nicht mehr erinnern. Schließlich sei er jedes Mal sturzbetrunken gewesen. Im Gegensatz zu der Messerattacke auf den Bauarbeiter. Damals sei er nüchtern gewesen, folglich könne er sich auch noch sehr genau an den Vorfall erinnern. „Ich habe den Mann nie und nimmer mit einem Messer bedroht. Ich wollte einfach nur, dass er mich in Ruhe lässt.“