Fußballprofi aus Afrika stöhnt: „Es ist so heiß!“

Der vorm Zweitliga-Start am Freitag auswärts in Wien gegen Aufsteiger Vienna die tägliche Einheit von 10 auf 9.30 Uhr vor verlegt hat. Auch weil schon bei der letzten Hitzewelle im Juni selbst Ghana-Stürmer Paul Mensah geklagt hatte: „Es ist so heiß - das hab’ ich hier in Österreich noch nie erlebt!“ Unterschied zu seiner afrikanischen Heimat: „Die Hitze fühlt sich in Linz aufgrund der Luftfeuchtigkeit irgendwie anders an.“