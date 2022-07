Sprung in den Bodensee bringt nur wenig Abkühlung

„Schwäbisches Meer“ erwärmt sich auch in Tiefe

Ein Sprung in den Bodensee wird nur wenig Abkühlung bringen. 24,7 Grad betrug dessen Temperatur am Montag um 13 Uhr in Bregenz, Tendenz steigend. Bereits zweimal kletterte das Thermometer in diesem Monat bereits über 25 Grad (vergangenen Freitag und Samstag). Der Durchschnittswert im Juli liegt derzeit bei 23,9 Grad. Zum Vergleich: im Juli 2021 waren es 21,3 Grad, vor zehn Jahren, im Juli 2012 lag der Mittelwert bei 21,4 Grad.