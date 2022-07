So wird das Wetter in dieser Woche in Kärnten

Bis zu 35 Grad in Kärnten

Richtig heiß wird es ab Mitte der Woche: Hochsommerliches Wetter wird am Mittwoch wohl viele Wasserratten an die Kärntner Seen locken. Mit bis zu 35 Grad wird der Mittwoch der heißeste Tag der Woche. Sonnig geht es auch in Richtung Wochenende weiter - am Donnerstag und Freitag kann es aber im Norden Kärntens auch vereinzelte Regenschauer und Gewitter geben.