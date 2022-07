Paragleiter streift Baum und stürzt 20 Meter ab

Dramatische Momente erlebte ein Paragleiter am Sonntag in der Vorarlberger Gemeinde Andelsbuch. Der Mann sackte plötzlich ab und stürzte in der Folge aus rund 20 Metern Höhe zu Boden, wobei er sich schwere Wirbelsäulenverletzungen zuzog und in eine Schweizer Spezialklinik geflogen werden musste.