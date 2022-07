Trotz 7:0-Sieg: Austria hat Problem in Offensive

Die Verantwortlichen traten mitten in der Transferoffensive die Flucht nach vorne an. Vorstand Gerhard Krisch und Sportdirektor Manuel Ortlechner führten elf Abgänge an. Darunter Profis wie Bright Edomwonyi oder Max Sax, die mit guten Verträgen ausgestattet in der Bundesliga keine Rolle mehr spielten. Dazu soll das Fundament gelegt werden, dass Europacup-Teilnahmen künftig auf der Tagesordnung stehen. „Es ist uns gelungen, durch die Qualifikation für eine Europacup-Gruppenphase zusätzliche Gelder zu lukrieren, einen Teil davon haben wir in die Verstärkung des Kaders der Kampfmannschaft investiert, um die Basis zu schaffen, in den nächsten drei Jahren sportlich und wirtschaftlich erfolgreich zu sein“, führte Krisch aus.