Österreich bei Plastik-Recycling nur auf Platz 24

Rund 70 Prozent der Kunststoffverpackungsabfälle werden in Litauen wiederverwertet. Somit liegt die Republik bei der EU-Wiederverwertungsquote im Jahr 2019 auf dem ersten Platz, gefolgt von Tschechien mit 61 Prozent und Bulgarien mit 59 Prozent. Rund neun EU-Mitgliedsstaaten recycelten über 50 Prozent Plastik im Jahr. Am unteren Ende des Felds liegen hingegen Malta, Frankreich und Irland, gefolgt von Österreich mit nur 31 Prozent - also weniger als ein Drittel. Schon im Jahr 2017 schnitt Österreich bei der Rohstoffrückgewinnung schlecht ab.