Podersdorfer produziert feinstes Kürbiskernöl

Auch dass pro Pflanze meist nur ein Kürbis heranreift, ist für ihn absolut in Ordnung. „Dementsprechend hochwertig und nussig wird das Öl, weil die Pflanze ihre ganze Kraft in nur eine Frucht steckt“, erklärt er. Sortiert wird händisch, nur wirklich vollreife Kürbisse werden zur Ölproduktion herangezogen. Zu bekommen ist das Kürbiskernöl von „Jost“ ab Hof zu Hause in Podersdorf am See, im Klosterladen in Frauenkirchen und bei kleinen regionalen Händlern.