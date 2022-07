Der Löwe legt sich schlafen

Er gab pflanzensoziologische Gutachten renommierter Universitäten in Auftrag. Heute ist es amtlich: Flora und Fauna nehmen durch eine frühzeitige Beschneiung keinen Schaden. Eine gleichmäßige Schneebedeckung bedeutet sogar Schutz für die Wiesen. „Es ist halt ein sauteurer Spaß“, sagt er, und er wisse nicht, was im kommenden Winter sein werde in Anbetracht der Energieungewissheit. „Die Nerven liegen blank in Lech. Zum ersten Mal konnten wir die Skipasspreise für die kommende Saison nicht bekannt geben. Kann sein, dass einige Anlagen nur eingeschränkt laufen werden.“ Sagt es, der Don Corleone der Seilbahner, und zündet sich eine Virgina an. „Du musst die Amaryllis fotografieren, nicht mich“, grummelt er den Fotografen an. „Heute am Morgen ist die dritte Blüte aufgegangen.“