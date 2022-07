Dramatische Situation in den Gletscher-Skigebieten

Schnee in Hülle und Fülle

Auf der südlichen Hemisphäre hingegen freut man sich über einen schneereichen Winter. Die Gebiete in Neuseeland, Australien und Argentinien scheinen bereit zu sein für die Ski-Teams. Und sogar in Nordamerika sieht es schneetechnisch überraschend gut aus. Timberline Lodge in Oregon ruft dazu auf, Trainingslinien zu reservieren, da die Saison am Mount Hood bis Ende August verlängert wurde. Wer angesichts dieser Meldungen umplanen und kurzfristig nach Übersee fliegen möchte, wird es sich bei genauerer Betrachtung jedoch zweimal überlegen. Ein Ticket nach Neuseeland kostet mehr als doppelt so viel wie vor Ausbruch der Corona-Epidemie.