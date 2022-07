Pedersen gewinnt - Vingegaard weiter in Gelb

Nach dem Start in Bourg d‘Oisans am Fuße des Anstiegs zur Alpe d‘Huez versuchten es zahlreiche Fahrer mit einem Ausreißversuch. Letztlich entstand eine siebenköpfige Spitzengruppe. Unter den Sprinter-Teams herrschte keine Einigkeit in der Nachführarbeit, sodass sich die Ausreißer ins Ziel retteten und Pedersen triumphierte. „Es ist unglaublich, endlich den Etappensieg zu holen. Die Form ist gut und es hat viele Versuche gekostet. Für einen Fahrer wie mich gibt es bei dieser Tour wenig Chancen, da musste ich diese nutzen“, sagte Pedersen. „Lange Zeit dachte ich, es war ein Fehler, in die Gruppe zu gehen. Der Vorsprung war nicht groß, aber die Strecke war schwer genug.“