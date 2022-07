„Langsame“ Sicherheitsstaffel kontert Sainz-Kritik

Nachdem Carlos Sainz seinen brennenden Boliden in Runde 58 des Formel-1-GPs in Spielberg abstellen musste, äußerte der Spanier scharfe Kritik am anwesenden Sicherheitspersonal. Dieses hätte sich zu lange Zeit gelassen, ehe sie zur Hilfe kamen, so der Spanier. Die Streckensicherung will das so jedoch nicht stehen lassen.