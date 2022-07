Parksünder im Visier: „,Gekralltes‘ Auto muss weg“

Unbeirrt stecken Parkwächter und auch die Polizei Strafzettel um Strafzettel hinter die Windschutzscheibe eines verwaisten Fahrzeugs in der Staudgasse in Währing. „Das Auto wurde sogar mit einer Kralle versehen. Abgeschleppt wurde es aber nicht. Und das, obwohl wir schon mehrmals an allen möglichen Stellen urgiert haben“, empören sich die Anrainer angesichts des Fahrzeugs mit slowakischem Kennzeichen. Sie haben ihrerseits eine deftige Botschaft angebracht.