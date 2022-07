Tankstelle überfallen 17-Jähriger in Haft

Daheim hatte der 17-Jährige aus dem Bezirk Jennersdorf die Tatwaffe, die Bekleidung und einen auffälligen türkis-orangen Rucksack, in dem er die Beute verstauen wollte. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung des Burgenländers in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.