USA: Blitz traf Elfjährigen am Rücken - überlebt!

Mehrere Tage lang befand sich der Elfjährige auf der Intensivstation. Doch mit jedem Tag ging es Levi besser. Am 4. Juli konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Die Ärzte sind ziemlich zuversichtlich, dass sich Levi wieder vollkommen vom Blitzschlag erholen wird. Noch sieht man Wunden. Am Rücken und seinem linken Fuß, wo der Blitz wieder aus dem Körper trat, sieht man Brandwunden. Nur diese erinnern Levi an den äußerst gefährlichen Zwischenfall.