Hotelier geht innovativen Weg in der Coronakrise

Parallel dazu wurde im Thermenhotel in Lutzmannsburg, das Kurz seit 1997 führt, Hand angelegt. Auch dort beschreitet Kurz einen ungewöhnlichen Weg. Mit Thomas Angerer, der das All-in-Red-Hotel nebenan betreibt, ging der 56-Jährige eine Partnerschaft ein. „Normalerweise hat man in unserer Branche ja Angst, dass einem der Konkurrent was wegnimmt“, sagt Kurz. „Wir aber profitieren voneinander.“ Gemeinsam schaffte man einen Bummelzug an, die Kinderbetreuung wurde zusammengelegt, Dine-Around – Gäste des jeweils anderen dürfen gratis essen – ist beliebt.