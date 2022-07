Polizei rückte für Zustellung von Packerl aus

Maria K. hat Anfang Mai bei der Post ein Paket an ihren in Deutschland lebenden Sohn aufgegeben. 18 Euro hat die Kärntnerin dafür bezahlt. Angekommen ist es nicht. „Meine Mutter hat bei der Post eine Nachforschung beantragt“, schilderte ihr zweiter Sohn. Eine Woche später wurde die Sendung schließlich zugestellt. Aber nicht in Deutschland. Sondern in Kärnten. An die Absenderin.