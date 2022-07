Spritpreise in Deutschland auf langsamem Sinkflug

Plattform fordert mehr Ethanol im Benzin

Die Plattform Erneuerbare Kraftstoffe fordert wegen der hohen Spritpreise zudem die Einführung von E10 in Österreich. Der Anteil von Ethanol im Benzin soll demnach von aktuell fünf auf zehn Prozent (wie in Deutschland) erhöht werden, was im ÖVP-Grünen-Regierungsprogramm vorgesehen ist. Auch beim Diesel soll die Biokraftstoffbeimischung auf zehn Prozent erhöht werden, so die Plattform Erneuerbare Kraftstoffe in einer Aussendung.