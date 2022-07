Verkehrte Welt: Österreicher tanken in Deutschland

So war beispielsweise die OMV-Tankstelle in Lindau am Samstagabend fest in rot-weiß-roter Hand. Drei Pkw aus Bregenz, ein Dornbirner und auch ein Feldkircher Kennzeichen war zu sehen. „Bei 1,84 muss ich doch zuschlagen - auch wenn der Tank noch halbvoll ist, bei uns kostet der Benzin seit Wochen weit über zwei Euro“, meinte der Familienvater aus Wolfurt.