Bei Migräne und Kopfschmerz: „Botox kann helfen“

Man sitzt im Büro an seinem Platz und plötzlich fängt der Kopf zu pulsieren und zu klopfen an. Eine Migräne ist im Anmarsch und der Alltag ist so gut wie nicht mehr machbar. Viele Menschen leiden an der Krankheit Migräne, doch wie merkt man den Unterschied zu anderen Kopfschmerzen und wie behandelt man die Symptome am Besten?