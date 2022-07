Deutsche (96) beim Blumengießen angeschossen

Als sie sich am Dienstagnachmittag vornahm, ihre Blumen zu bewässern, hörte die 96-Jährige plötzlich zwei Knallgeräusche und spürte danach Schmerzen an der Hand und am Kopf. Sie stellte fest, dass sie zwei blutenden Wunden hatte, und rief umgehend die Rettung, die sie in ein Krankenhaus brachte.