Als die Corona-Demo zum Linzer Landhaus drängte

Die Landespolitik ist nahe an den Menschen

Hiegelsberger weiter: „Als Landesparlament sind wir nahe an den Menschen und ihren Alltagssorgen dran und können für unser Bundesland maßgeschneiderte Lösungen erarbeiten. Durch die Verankerung der Abgeordneten in ihren Regionen hat der Landtag auch abseits der Wahlen eine feste demokratische Legitimation.“ In diese Richtung denkt auch die Zweite Landtagspräsidentin Sabine Binder (FPÖ), wenn sie sagt: „Auch nach intensiven Debatten steht für uns das Wohl unseres Landes und unserer Bürgerinnen und Bürger stets an erster Stelle. Ins Zentrum zahlreicher Diskussionen im vergangenen Jahr sind unsere Grund- und Freiheitsrechte gerückt. Die Sorgen und Ängste in diesem Zusammenhang haben wir sehr ernst genommen, was wir in mehreren Initiativen zum Ausdruck gebracht haben.“